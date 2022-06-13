بليحق: انطلاق اجتماع لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي المنبثقة عن لجنة المسار الدستوري

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق اجتماع لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف بليحق أن لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي انبثقت عن اجتماعات المسار الدستوري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاء عن مجلس النواب والدولة.

وأوضح أن اللجنة قامت بمناقشة مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور وتم طرح العديد من المقترحات وسوف تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

انطلقت أمس الأحد الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة. برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. :”إن الاجتماعات انطلقت بحضور لجنة مجلس النواب المُشكلة بموجب قرار رئيس المجلس رقم 29 لسنة 2022.م”.

وأوضح بليحق. أن هذه اللجنة تشارك مع لجنة مجلس الدولة بشأن تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور للوصول إلى قاعدة توافقية، لافتا إلى أن الاجتماعات بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.