بعد الاحتجاجات.. رسو ناقلة لشحن مليون برميل نفطي من ميناء الحريقة إلى فرنسا

أخبار ليبيا 24-خاص

رست، مساء اليوم الإثنين، ناقلة نفطية في ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام الذي يجري توريده عبر أنابيب من حقلي مسلة والسرير.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (صوفيا) رست بالفعل على رصيف. ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل إلى فرنسا .

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 100 ألف برميل. عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويأتي رسو هذه الناقلة بعدما رفض معتصمين في نهاية مايو الماضي، رسو أية ناقلة إلى أرصفة ميناء الحريقة. حتى تلبى مطالبهم، حيث أعطوا مهلة عشرين يوما انتهت أمس الأحد.

وانخفض النفط، اليوم الإثنين، بنحو دولارين للبرميل، حيث نزل خام برنت 1.86 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 120.15 دولار مساء اليوم.