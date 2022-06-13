سعد بن شرادة: النواب والدولة على وشك إنهاء المواد الدستورية وتبقى الخلافية فقط

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن لجنتي النواب والدولة مستمرة في مناقشة المواد وهم على وشك الانتهاء من المواد الدستورية، وتبقى المواد الخلافيه فقط.

وأوضح بن شرادة لاخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن المواد الخلافية لا تتجاوز الاربع مواد.

مؤكدا تشكيل لجنة فرعية بين المجلسين لمناقشة هذة المواد.

وأشار إلى أن هناك ضغط كبير بخصوص التوافق، متنمياً أن يتم أن إنجاز هذة المهمة.

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس الأحد في افتتاح جلسة الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، إن “هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات”.

وفي كلمة لها طالبت وليامز، “وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غدًا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية”.

ووجهت وليامز رسالة إلى المعرقلين والمسلحين قائلة: “كفى ترويعًا وتعطيلًا وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي.

وأكد أن المجتمع الدولي داعم للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه مشاورات القاهرة.

يأتي انطلاق الاجتماعات بعد أقل من يومين على اشتباكات مسلحة اندلعت في طرابلس وأرعبت وأفزعت المواطنين.

.خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع مما جعل العاصمة على صفيح ساخن.

وكانت قد شهدت الجولة الماضية من اجتماع القاهرة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور.

وكانت وليامز قد أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات.

فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.