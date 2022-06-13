وزير النقل والاتصالات البلغاري يبحث مع القائم بالأعمال الليبي تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

أخبارليبيا24_متابعات

بحث وزير النقل والاتصالات البلغاري نيكولاي سابيف مع القائم بالأعمال الليبي لدى جمهورية بلغاريا مفتاح بوشعالة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومدى تفعليها في الوقت الحاضر.

كما بحث مفتاح بوشعالة مع نيكولاي سابيف”في العاصمة صوفيا البلغارية التنسيق المكثف لعقد زيارات تشاورية بين ليبيا وبلغاريا.

فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأعرب سابيف عن اعتزاز بلاده وتقديرها الكبير لعلاقاتها مع ليبيا.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

كما ناقش الطرفان ملف الناقلة الليبية “بدر” وكيفية رجوع الطيران الليبي، وبعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد أخر أكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، على أهمية السعي لدفع وتعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، وبخاصة في قطاع الرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء الجويفي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، أمس الأحد.

واستعراض اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرياضة، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تبادل البرامج المشتركة.

وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون وتعزيز للشراكة الرياضية بين الطرفين في عدد من المجالات الرياضية.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، رفقة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة تناول لقاء الدبيبة والمبعوث الإيطالي آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي. وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول الى الانتخابات.