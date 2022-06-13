المبعوث الإيطالي يزور شرق ليبيا ويلتقي عقيلة وحفتر وباشاغا

13 يونيو، 2022 9:13 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، رفقة السفير جوزيبو بوتشينو، اليوم الإثنين، زيارة إلى شرق ليبيا، التقيا خلالها كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في القبة، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر. وكذلك رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا في بنغازي.

وأجرى المبعوث الإيطالي، خلال اللقاءات الثلاث محادثات حول آخر التطورات في ليبيا، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى أورنلادو، الذي يزور ليبيا منذ يوم الأربعاء الماضي، كلا من رئيس المجلس الدولة، خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

 

 

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13 يونيو، 2022 9:13 م
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