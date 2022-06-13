المبعوث الإيطالي يدعو لاتباع مسار توافقي في ليبيا يقود إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت

13 يونيو، 2022 11:13 م
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أخبار ليبيا 24

دعا، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، إلى تنحية الانقسامات في ليبيا جانبًا لاتباع مسار شمولي وتوافقي نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك عقب لقائه، اليوم الإثنين، مع كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

وغرد أورنلادو، على تويتر قائلا: “لقد دعوت جميع أصحاب المصلحة إلى تنحية الانقسامات جانبًا لاتباع مسار شمولي وتوافقي نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن، مع وضع احتياجات وتطلعات شعب ليبيا قبل كل شيء”.

وأضاف أورنلادو: “اتفقنا على الحاجة المطلقة للحفاظ على الهدوء على الأرض”.

13 يونيو، 2022 11:13 م
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