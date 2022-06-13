الكشف عن ملابسات عملية تحرير الطفل مصطفى البركولي

أخبار ليبيا 24

كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، ملابسات تحرير الطفل مصطفى إبراهيم البركولي، الذي خُطف من أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها العام الماضي، لإجبار أسرته على دفع الفدية.

وأشارت النيابة في لها إلى أن مكتب النائب العام تلقى بلاغًا في 14 يوليو 2021، عن واقعة خطف الطفل مصطفى إبراهيم البركولي وحجز حريته بالقوة من قبل مجهولين، بقصد الحصول على كسب غير مشروع مقابل إطلاقه.

وأوضحت النيابة أنها باشرت منذ ذلك الحين، إجراءات تحليل البيانات المتوافرة، ورصد نشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتتبعهم، حيث قدم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام المعلومات اللازمة لجهات التحقيق في الواقعة.

ولفتت النيابة أن الإجراءات ذات الطابع القضائي أسفرت عن إثبات ارتكاب جريمة الخطف من قبل أربعة جناة، مع تحديد هوياتهم تحديدًا نافيًا للجهالة؛ وجرى ضبط الجناة وإحضارهم من قبل أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها.

وأشارت النيابة أن الجناة كانوا عند ضبطهم متلبسين بارتكاب جريمتي خطف أخريين؛ وحيازة متحصلات جرائم سرقة بالإكراه؛ عمدوا إلى تكرار ارتكابها في أوقات مختلفة.

كما أسفرت الإجراءات، وفق النيابة العامة، عن تحديد مكان حجز الضحية، وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليه لغرض حمل أسرته على دفع الفدية؛ وتحديد هوية من تدخل في استمرار حالة استضعافه بحجز حريته.

وأكد البيان أن المستشار النائب العام وجه باستمرار نشاط تعقب مرتكبي الجريمة- الذين لم تصل إليهم يد السلطة العامة- حتى تقديمهم للمحاكمة.

وكان قد أعلن آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، أمس الأحد عن تحرير الطفل مصطفى إبراهيم البركولي، لافتا أن الكتيبة 676 التابعة للجيش الوطني نجحت في تحرير الطفل، مشيدًا بجهود النائب العام الصديق الصور، ومكتب النائب العام في متابعة هواتف الخاطفين وإمداد الجيش بالمعلومات.