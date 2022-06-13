اليوم وغدا.. “القمر العملاق” يظهر في المسافة الأقرب للأرض الأقرب هذا العام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“القمر العملاق” يظهر اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، حيث يكون القمر في المسافة الأقرب إلى الأرض خلال العام.

وتتراوح المسافة الطبيعية بين الأرض والقمر 406 آلاف كم عند الأوج و356.5 ألف كم عند الحضيض.

ولكن في ظاهرة “القمر العملاق” تكون المسافة بينهما دون 258 ألف كم.

*قمر الحضيض

ويقول إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك،

“إنه إذا تصادف القمر في موضع البدر في مسافة دون 360 ألف كم (أكثر من قرابة 90 بالمائة أقرب للحضيض)

يطلق عليه بدر الحضيض أو القمر العملاق.

ويظهر القمر أكبر حجماً بنحو 16 بالمائة، وأكثر سطوعاً بنحو 29 بالمائة.

ويطلق أيضا على تلك الظاهرة اسم “قمر الفراولة”، وذلك لتزامنه مع موسم حصاد الفراولة في أمريكا الشمالية.