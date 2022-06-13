قضية خطف فريدة في العجيلات.. مراهق يخطف نفسه ويختفى 6 ساعات ويطالب بفدية

13 يونيو، 2022 11:40 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد قسم العلاقات العامة التابع لمديرية أمن العجيلات في منشور له على صفحته بالفيسبوك أمس الأحد أنه وفي قضية خطف فريدة من نوعها قام مراهق بخطف نفسه وأقفل هاتفه وأختفى من البيت وعن الأنظار لمدة 6 ساعات.

واوضح قسم العلاقات العامة أن المراهق أتصل بوالدته التي وصفها “بالمسكينة” برقم غريب.

في حين أكد أن الشاب غير صوته بواسطة برنامج صوتي عن طريق الهاتف المحمول.

واوضح القسم أن المراهق طالب والدته بفدية محددا مبلغ وقدره 150.000 الف دينار مقابل إطلاق صراحه.

وتابع القسم أن المراهق الذي خطف نفسه قال لوالدته المسكينة وهي تتالم ” إذا لم تذفعي المبلغ سيتم تعديب إبنك و قتله ورميه على قارعة الطريق”.

وأكد القسم أن والدة المراهق أتصلت بالشرطة وتم فتح محضر بالخصوص.

ونوه أن المحضر تم فتحه تحث إشراف من رئيس مركز شرطة العجيلات.

وأشار القسم إلى أنه وبعد أخد أقوال كل من والدة المختفي وشقيقه وبعد التحري والتقصي وجد الشاب مختبي في مكان بالقرب من منزلهم.

وأكد القسم أنه تمكن من الوصول إلى مكان المراهق والقبض عليه وإعترافه بكل شي.

واوضح القسم أنه تم تأديب الشاب الذي خطف نفسه حيث أتخدت الإجراءات القانونية اللأزمة.

في حين نوه القسم إلى أن التهم الموجهة للشاب هي الأفتراء وأزعاج عائلته وأزعاج السلطات.

يشار إلى أن حالات الخطف وطلب الفدية أنتشرت في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت أخبار ليبيا 24 العديد من الأخبار المماثلة آخرها واقعة ضبط المتهمة بقتل الطفلة ميار الحراري بعد 6 سنوات من جريمتها.

13 يونيو، 2022 11:40 ص
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