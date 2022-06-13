السايح يوضح حقيقة انتشار “فيروس المدارس” ومستجدات “كورونا” و”جدري القرود”

أخبارليبيا24

تحدث مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح اليوم الإثنين عن حقيقة انتشار مايعرف بـ”فيروس المدارس”.

وقال السايح عبر حسابه على “فيسبوك” :”الكثير منا سمع الفترة الأخيرة عن الفيروس المنتشر في المدارس، والحقيقة هذا شي يحدث كل سنة”.

وأضاف مدير المركز :”هذا الانتشار ليس في ليبيا فقط، إنما يوجد في عدة دول، ونحن كمركز دورنا مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة”.

وأضاف السايح، أن فرق الرصد في البلديات قامت بأخذ بعض العينات ويتم الكشف عنها في مختبراتنا، داعيًا العيادات الخاصة التعاون مع فرق الرصد للتبليغ عن كل الحالات.

وأوضح مدير المركز :”هناك حالات للإنفلونزا بنوعيها A & B، وهذه الحالات قليلة ولا تشكل أي خطر وإنما العلاج متوفر وتم توزيعه للمستشفيات وحالات الإصابة”.

وعن مستجدات الوضع حول فيروس كورونا قال السايح :”وضع كوفيد 19 وضع مستقر ولاتوجد أي متغيرات جديدة”.

وتابع :”ستسمعون أن هناك انتشار كبير لإنفلونزا الخنازير، وهذا غير صحيح وإنما هذه الإنفلونزا H1N1 أصبحت من الإنفلونزا الموسمية وعلاجها متوفر ووضعنا مطمئن وإنما حالات بسيطة فقط وتلقت العلاج”.

وذكر السايح، أن جدري القرود، إلى الآن لدينا أكثر من حالة اشتباه ولكن لم يتم تأكيد أي حالة.

وقال مدير المركز :”بخصوص التطعيمات، شلل الأطفال متوفر الآن، باقي التطعيمات تم موافقة توريدها من قبل رئاسة الوزراء”.

وختم السايح منشوره :”الآن الإمداد الطبي مع المصرف المركزي سيشرعون في تنفيذها ونأمل ألا تتأخر هذه التوريدات لأن التطعيمات الإجبارية هي الأمن الصحي للبلاد”.