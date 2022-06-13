أردوغان يسعى لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا

أخبارليبيا24

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة البرلمان التركي بمذكرة لتمديد مهام قواتهم في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وقال أردوغان في مذكر تقدم بها للبرلمان التركي :”هدف قواتنا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي”.

وأوضح الرئيس التركي أن تمديد إرسال الجنود لمكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف مصالح تركيا في ليبيا.

وفي 20 ديسمبر من العام 2020 صادَق البرلمان التركي على مذكرة الرئاسة التركية المتعلقة بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، اعتبارا من الثاني من يناير