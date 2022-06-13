أبوراس: الجولة الثالثة هي فرصة أخيرة نحو الانتخابات

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن اجتماع القاهرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في جولته الثالثة، هو بمثابة الفرصة الأخيرة للانتهاء من القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات.

وحثت لجنتي مجلس النواب والدولة على اغتنام الفرصة بتحمل مسؤوليتهم اتجاه إرادة الليبين وحقهم في الاستقرار.

والاتفاق على قاعدة دستورية جامعة تعددية منصفة عادلة، والذهاب بنا لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

في سياق متصل أفاد عضو مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري رمضان شمبش، أنه سيتم تشكيل لجنتين من 3 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لمناقشة المواد المتعلقة بشروط الانتخاب والحكم المحلي.

ووصف شمبش، أجواء الجلسة الأول بالإيجابية. قائلا، إن هناك توافق في كثير من نصوص مواد الدستور.

في حين أكد أن هذه الجولة ستحمل نتائج إيجابية.

وأشار شمبش، إلى أن لجنتي مجلسي النواب والدولة المُصغرتان ستقدمان اليوم ما توصلت إليه من نتائج.

وكانت قد انطلقت فى القاهرة، صباح اليوم الأحد، الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبى.

باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية وبحضور ستيفانى وليامز.

وذلك بمشاركة وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

لبحث سبل التوافق على الإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن.

في حين وجه المرشح الرئاسي سليمان البيوضي رسالة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

أكد فيها ضرورة “ابتداع الحلول التلفيقية” التي تفضي لإجراء انتخابات.