وزارة الرياضة تُمهد لتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع تونس

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، على أهمية السعي لدفع وتعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، وبخاصة في قطاع الرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء الجويفي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأحد.

واستعراض اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرياضة، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تبادل البرامج المشتركة. تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون وتعزيز للشراكة الرياضية بين الطرفين في عدد من المجالات الرياضية.