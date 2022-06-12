“هذا كلام سخيف”..وليامز ترفض اتهامها بأنها الحاكم الفعلي لليبيا

أخبارليبيا24

رفضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. رفضها اتهامها بأنها الحاكم الفعلي لليبيا وأنها تطبق سياسات الولايات المتحدة.

وقالت وليامز في تصريحات صحفية :”أرفض اتهامي بأنني الحاكم الفعلي لليبيا. هذا كلام سخيف، وليس عندي تعليق”.

وأضافت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالقول :”أنا موظفة دولية في الأمم المتحدة وأعمل لخدمة ليبيا منذ 5 سنوات، ونعمل بجد من أجل تلبية رغبة 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات لحل الأزمة في البلاد منذ 11 سنة”.

وأكدت وليامز. أن الانتخابات في ليبيا ممكنة، وهناك إصرار من الطبقة السياسية على الوصول للقاعدة الدستورية لإجرائها. موضحة أن الجولتين السابقتين من اجتماعات المسار الدستوري شهدت تقدمًا ملموسَا حيث تم الاتفاق على 137 مادة.

وذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة. أن الوصول لقاعدة دستورية ينهي إشكاليات الشرعية ويفتح طريقا واضحا للتقدم للأمام.

وبينت وليامز أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار كان التركيز مباشرة على الانتخابات، وتشكيل السلطة التنفيذية كان من أجل الانتخابات. مؤكدة أن السلطة المنتخبة ستكون الوحيدة الشرعية ولابد من الهدوء على الأرض لتنفيذها.