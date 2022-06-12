مكونات برقة الاجتماعية تهدد بالعصيان المدني إذا لم تجر الانتخابات قبل نهاية العام الشعب لم يعد قادرًا على تحمّل المراحل الانتقالية

أخبارليبيا24

هددت المكونات الاجتماعية في برقة باللجوء إلى التصعيد باستدعاء الشارع للعصيان المدني إذا لم تجر الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وأكدت مكونات برقة في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقد في سلوق السبت أن الشعب لم يعد قادرًا على تحمّل المراحل الانتقالية.

وطالبت بالتخلص السريع من جميع الأجسام منتهية الولاية. والأجسام التي أعادت شرعيتها مجموعة اتفاقات لم تعبر في أي منها عن رغبة وطموحات الشعب الليبي.

وشددت المكونات الاجتماعية في برقة على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية في مدة أقصاها نهاية هذا العام.

وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على أداء رسالتها. داعية إلى دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأمنية والقطاعات الأخرى للحد من سطوتها وسيطرتها على صانعي القرار ومتخذيه.

وأكدت مكونات برقة بشكل حازم على وحدة ليبيا وحرمة الدم الليبي وقدسية المجتمع وسيادة الدولة ومحاربة كل أشكال التطرف والعنف بين الأخوة الأشقاء.

وطالبت بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة عبر الحوار المجتمعي العام ونبذ خطاب الكراهية الداعي لمزيد من التمزق والتشظي.

وذكرت أنه ستنبثق عن هذا الملتقى لجنة لمتابعة نتائجه وتكون مهمتها التواصل مع كل الليبيين في ربوع الوطن لإجماعهم حول متضمناته وما حوى بيانه من نقاط.