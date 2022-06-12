لخلل في المكابح .. مرسيدس بنز تقرر سحب مليون سيارة من السوق

أخبار ليبيا 24 – خبر

قررت شركة “مرسيدس بنز” سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم. بسبب وجود مشكلة في المكابح.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، أن الشركة تعمل حاليا على سحب هذه السيارات بسبب تآكل معزز الكوابح فيها. بحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية. مشيرة إلى أن “مرسيدس استدعت حتى الآن 993.407 سيارة من الفئات الثلاث SUV و ML و GL. بالإضافة إلى الفئة R ، وهي MPV، من جميع أنحاء العالم”.

“مرسيدس بنز”، أكدت على لسان متحدث باسمها هذه المعلومات. ولفت إلى أن “ذلك قد يكون مصحوبًا بهسهسة أو ضوضاء تدفق عند الضغط على المكابح. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو إصابات”.

وأكدت الصحيفة أن الشركة ستبدأ فورا في الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر. ودعت إلى عدم استخدام المركبات المتضررة حتى في الاختبار، وإذا لزم الأمر. تخطط الشركة لتقديم حل للتنقل أو حل بديل مجانًا، طوال مدة إقامة السيارة في ورشة العمل.