تهديدات بالحرق كانت السبب في إلغاء حفل سعد لمجرد بالعراق بيان سندباد لاند يوضح الأسباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مدينة “سندباد لاند” للترفيه في بيان لها عن أسباب إلغاء حفل الفنان المغربي سعد لمجرد،

الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس الماضي بالعراق.

وحسب نص البيان الذي نشرته مدينة الترفيه عبر صفحتها الرسمية بـ”إنستجرام”،

قالت “إنها ألغت الحفل بعد تلقيها تهديدات بالحرق وسفك الدماء”.

وأوضحت المدينة، بأنها ضحت بالأموال التي بذلتها لتنظيم هذه الفعالية حفاظًا على أمن وسلامة الحضور.

كما طالبت الجهات المعنية بضرورة توقيع أقصى عقوبة على من وقفوا وراء هذه التهديدات.

وأضافت المدينة في البيان: “قمنا سابقا بإلغاء وتأجيل أنشطة ثقافية وفنية رغم الخسائر الفادحة،

وآخرها كان تأجيل حفل سعد لمجرد من 2 يونيو إلى 9 يونيو 2022، لأجل تزامنه مع فترات حداد دينية”.

وتابعت : ” للأسف لم يراع من قبل من قاموا بتنظيم الهجوم على أرض “سندباد لاند” وتحويلها إلى ساحة حرب

شغب وابتزاز واحتجاز لمدة 5 ساعات وترويع للعوائل والأهالي مع أطفالهم الذين يقضون أمتع الأوقات،

بجانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة”.

ونوه البيان إلى أن إدارة المدينة عملت على تهيئة الأجواء من خلال تأمين إخلاء الأهالي من جهة،

وتأمين خروج سعد لمجرد وفرقته من جهة أخرى.

*اقتحام الحفل

وكان من المقرر إقامة حفل سعد لمجرد، مساء الخميس الماضي في العاصمة العراقية بغداد،

وقد تم إلغائه بعدما حاول متظاهرون اقتحام مقر الحفل.

وكان عشرات المتضاهرين قد تجمعوا أمام مدينة “سندباد لاند” في بغداد،

يتقدمهم رجال دين احتجاجا على إقامة الحفل.

وأقاموا صلاة أمام باب المدينة الترفيهية العائلية،

ورفعوا أعلاما ورددوا شعارات دينية أثناء محاولتهم اقتحام المدينة.