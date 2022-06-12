محمد حمودة يعلن انطلاق عملية التصويت في انتخابات برلمان شباب ليبيا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك انطلاق انتخابات برلمان الشباب.

وقال حمودة ” اليوم بكل ربوع ليبيا تجربة هي الأولى من نوعها فنيًا وموضوعياً حيث لأول مرة تعقد انتخابات إلكترونية بالكامل.

من مرحلة تسجيل الناخب حتى الاقتراع واختيار الفائزين الذين سيشغلون مقاعد برلمان الشباب.

وتابع “هذا البرلمان الشبابي التعليمي الذي يهدف إلى إعطاء فرصة للشباب تسمح لهم بمحاكاة تجربة البرلمان على أسسها الصحيحة”.

فضلا عن تعلم آلية صنع التشريعات والعمل النيابي الديمقراطي السليم.

ويتنافس اليوم أكثر من ألفين مرشح من الشباب والشابات عن 13 دائرة انتخابية على نمط الانتخابات البرلمانية

في حين حث حموده الشباب من عمر 17 و40 المشاركة بالتصويت.

من خلال إرسال رسالة نصية مجانية إلى رقم 11001 تحتوي على الرقم الوطني* رقم الدائرة الانتخابية * رقم المترشح إلى صناديق الاقتراع.

مؤكدا مراهنته على مشاركتهم الفعالة..

واوضح أن نجاح هذه الانتخابات ليس مجرد نجاحنا في الحصول على برلمان شبابي لتعلم الديمقراطية النيابية.

وإنما هو دليل على أن الانتخابات هي مطلب حقيقي لكل الليبين وطوق نجاة يرسو بهم نحو الاستقرار..

في حين نوه أنه رغم العراقيل والمختنقات والمطبات لإجراء انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية.

إلا أن تسخير التقنية والتقاها مع الإرادة الشعبية يجعل منها خياراً واقعيًا.

وضرب حمودة مثلا في انتخابات برلمان الشباب مؤكدا أنها خير نموذج.