حفتر : الكرامة هدفها كان ولا يزال تخليص الوطن من قبضة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إن الكرامة لم تكن مشروعا حكوميا لإدارة شؤون البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك خلال الاحتفال الشعبي بالذكرى الثامنة لعملية الكرامة الذي أقيم بمنطقة الأبرق بالجبل الأخضر أمس السبت .

ودعا القائد العام خلال الحفل أبناء الشعب للوقوف إجلالا وتكريما لأرواح شهدائنا الأبرار. فمعركة الكرامة اكتسبت معاني الثورة وحظيت بتأييد شعبي .

وأكد المشير حفتر “لـن ننسى أبدا مواقف الشعب الليبـي المشرفة وغير المسبوقة في تاريخ النضال. منوهًا إلى أنه لانذكر مواجهة واحدة من مواجهات معركة الكرامة إلا وكان مقاتلو الجبل الأخضر حاضرين فيها.

وتابع خلال كلمته “أذكر الليبيين جميعا أن معركة الكرامة لم يكن هدفها إلا تخليص الوطن من قبضة الإرهاب” .

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة العصيبة لم يكن هدفنا إلا وقف مسلسل القتل الغـادر وانتهاك الحرمات وحماية ثروات الليبيين .

اختتم قوله “تحققت أهداف الثورة النبيلـة حيـن انتصرت الكرامـة وهزم الإرهاب “.