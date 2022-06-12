في أول بيان له.. حراك #الفرصة_الأخيرة: الانتخابات هي الحل

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أعلنت مجموعة من الشباب الليبي بالتعاون مع عدد من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني تأسيس حراك الفرصة الأخيرة.

ويهدف الحراك إلى مطالبة مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤوليتهم.

وطالب الحراك في أولى بياناته المجلسين بالإيفاء بتعهداتهم والاتفاق على إطار دستوري للوصول إلى الانتخابات.

وأعتبر الحراك أن الجولة الثالثة التي انطلقت في القاهرة اليوم الأحد وتستمر لـ 7 أيام هي بمثابة الفرصة الأخيرة للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وأكد الحراك تعويله على الانتخابات لانقاذ البلد والذهاب باتجاه تجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

هذا وأطلق الحراك هاشتاق #الانتخابات_هي_الحل تعبير عن تمسكه بالخيار الوحيد الذي أسس من أجله والذي يرى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الوحيد والجذري لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز قد أكدت في وقت سابق عل العمل بجد من أجل تلبية رغبة 3 ملايين ليبي.

مؤكدة أنهم سجلوا في منظومة الانتخابات لحل للأزمة التي طالت لمدة 11 سنة.

وتابعت “هناك خيارات عديدة في حال فشل التوصل إلى توافق ولكن لا نستبق الأحداث ”

في حين نوهت على ضرورة إنتظار اللجنة من أجل إنجاز حل لأزمة بلادهم”.

وأضافت “الانتخابات في ليبيا ممكنة وهناك إصرار من الطبقة السياسية على الوصول للقاعدة الدستورية لإجرائها”.

في حين أكدت وجود تقدم ملموس في الجولتين السابقتين.

في حين أشارت إلى وجود إتفاق على 137 مادة من القاعدة الدستورية.

واوضحت أن هناك روح إيجابية وإدراك أن كل العيون على عمل للجنة متوقعة الوصول لتوافق على قاعدة دستورية.