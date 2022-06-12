تليجرام يعتزم إطلاق خدمة مدفوعة الأجر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مؤسس تطبيق المراسلة الشهير “تليجرام” بافيل دوروف عبر مدونة التطبيق،

أنه يعتزم إطلاق خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه هذا الشهر.

وأكد دوروف أن المستخدمين الذين سيختارون “تليجرام بريميوم” سيحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات.

وتابع: “الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين بالحصول على المزيد مع الحفاظ على مميزاتنا الحالية مجانية هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارا مدفوعا”.

وأضاف دوروف أن خطوة تقديم اشتراك مدفوع تستهدف ضمان استمرار تمويل تطبيق تليجرام بشكل أساسي من قبل مستخدميه وليس المعلنين.

ويحظى تطبيق “تليجرام” إلى جانب تطبيق المراسلة “سيجنال” بزيادة في عدد المستخدمين،

بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية مع منافسهما الأكبر “واتساب” والمملوك لشركة ميتا.

ويضم “تليجرام” حاليا 500 مليون مستخدم نشط شهريا وهي واحدة من أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في العالم،

وفقا لموقعها على الإنترنت.

*مميزات جديدة

وستظل جميع الميزات الحالية مجانية في تطبيق “تليجرام“، بل ستضاف إليها ميزات جديدة أيضا في المستقبل مجانا.

وسيتم طرح الخطة المدفوعة هذا الشهر، وستسمح لأي شخص بالحصول على ميزات وسرعة وموارد إضافية،

مثل عرض المستندات الكبيرة جدا والوسائط والملصقات.

من جهة أخرى، قال دوروف “إن تجارب إعلانات الشركة في القنوات العامة كانت أكثر نجاحا مما كانوا يتوقعون”.

وعلى الرغم من ذلك الأمر يعتقد دوروف أن الخدمة يجب أن يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال مستخدميها وليس المعلنون.

ويرجع السبب فى ذلك هو ضمان بقاء المستخدمين على رأس أولوياتها من الآن فصاعدا.