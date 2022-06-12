بلدية طبرق تبحث مع الموانئ فتح خط بحري بين طبرق وتركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث اليوم عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير عام ميناء طبرق البحري وبحضور آمر قاعدة طبرق البحرية ورئيس وحدة التفتيش البحري ومدير مكتب المواصلات ومدير فرع الشركة والمستشار القانوني ووكيل ديوان البلدية

بحث فتح خط بحري مابين ميناء طبرق وتركيا وعدد من الدول الأخرى.

وبحث الاجتماع النواقص الخاصة بالميناء والوضع الأمني.

واكدت إدارة الميناء عن وجود صالة ركاب وانت الميناء على استعداد لاستقبال السفن الخاصة بالركاب .

ويأتي هذا الاجتماع بناء على اجتماع سابق مابين بلدية طبرق ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق بالعاصمة طرابلس .

وأكد الجميع من خلال الاجتماع على ضرورة توفير المناخ المناسب للمسافرين من خلال الميناء.

يشار أن مدينة طبرق بها عدد اربع موانئ اثنان نفطية وواحد بحري واخر لصيد الاسماك.

وكل هذه الموانئ داخل رصيف محمي من العوامل الجوية وهي ميزة لاتوجد في أي ميناء اخر في ليبيا .

وفي سياق أخر قال احميدة بوربيدة المنفي سائق سيارة إسعاف بمدينة طبرق لأخبار ليبيا 24 أن سياراتنا منعت من الدخول الى مصر منذ عام 2015 بدون أي أسباب تذكر.

واوضح أنه بعد فبراير 2011 كانت الأمور سلسة وندخل بدون اي عراقيل في نقل المرضى والجرحى.

ولكن تفاجانا بمنع الجانب المصري من دخول سيارات الإسعاف الليبية بدون ذكر اسباب المنع .

وتابع ” أصبح دورنا في توصيل المريض الليبي إلى الحدود المصرية وتسليمه إلى سيارة إسعاف حكومية مصرية غير مجهزة وبمقابل مالي” .