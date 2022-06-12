النفط والغاز: تدعو لعدم الزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية

أخبارليبيا24

وجهت وزارة النفط والغاز دعوة “حارة وملحة” لكل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي. بعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية.

وطالبت الوزارة في بيان لها. بضرورة تغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين وإبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي.

وأكدت. سعيها منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط لإظهار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

وأوضحت الوزارة. بأن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية.

وأفادت وزارة النفط. أنه مع الارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية تم تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.