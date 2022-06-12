النائب العام يكلف بتشكيل لجنة تتولى إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا

12 يونيو، 2022 2:53 م
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أخبارليبيا24

أعلن مكتب النائب العام. عن تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج.

وأكد مكتب النائب العام. أن البدء في تشكيل الغرفة جاء بعد لقاء النائب العام الصديق الصور ووزير الاقتصاد محمد الحوسج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصفى صنع الله.

وأوضح. أن من مهام الغرفة الأمنية ملاحقة المتسببين في عدم تسليم المزارعين لحصتهم من السماد، إلى جانب من استلم حصته وصرفت له بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

وذكر المكتب. أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه. وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب.

وأضاف مكتب النائب العام. أن الاجتماع بحث مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة بعض الأفعال المخالفة. والتي من بينها إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.

وأفاد المكتب. أن الاجتماع ناقش تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من منتج سماد اليوريا. مع تحديد ثمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتي الاقتصاد. والزراعة والثروة الحيوانية.

12 يونيو، 2022 2:53 م
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