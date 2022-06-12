المبعوث الإيطالي يبحث مع الدبيبة سبل التعاون بشأن الوصول إلى الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، رفقة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة تناول لقاء الدبيبة والمبعوث الإيطالي آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي. وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول الى الانتخابات.

وكان قد التقى المبعوث الإيطالي في وقت سابق اليوم عضو رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة.

وأكد المبعوث الإيطالي خلال لقائه مع اللافي “دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة. لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة.