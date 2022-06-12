مجتمع | الصفات التي يحبها الرجل في المرأة ولا يقاومها

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

كثيراً ما تجنح الصورة النمطية لحصر الصفات التي يحبها الرجل في المرأة في نطاق الأمور الجمالية فحسب. بيد أن الاستطلاعات المتزايدة هنا وهناك باتت تشير لكون ما يجذب الرجل في المرأة يتجاوز هذا بكثير.

فى رحلة البحث عن شريكة الحياة تختلف المواصفات التى تضعها الرجل نصب عينيه وفقًا لطبيعة شخصيتها وتختلف من وقت لآخر.

في هذا الاستطلاع سنقدم كل الصفات التي يحبها الرجل في المرأة ولا يقاومها بعض المتزوجين دائمًا في خناقات وخلافات وهدم الجواز بسبب أسباب ليس لها معنى من المرأة، وبعض الناس يقولون أن الجمال كل شئ .

أنت كرجل شنو هنا أهم الصفات اللي تبيهن في شريكة حياتك ومستحيل أتنازل عنهن؟

آراء المشاركين

وقالت “زهرة الحياة” إنه في الوقت الحالي ومع غياب دور الأسرة، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي قليل ما تجد بنت أصول .. وربي يهدي الجميع، حسب وصفها .

ويذهب “وحيد متجول” بقوله تخاف ربي الصلاة والعبادة معاً: من أسمي اللحظات التي تجمعكِ مع زوجك هي توجهكما للعبادة معاً. سيضفي ذلك سكينة وراحة وطمأنينة كبيرة على روحكم و علاقتكما ببعضكما البعض.

ويوضح “ﺃﻻﺳﻮﺩ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﻻﺳﻮﺩ” لما الواحد يصبح في حاجه باهيه يمشي نهاره كله لوووز .. أكيد اللي يبي أم لصغاره يأخذ بنت عيله تصلي وتخاف ربي. واللي يشوف فيها المواصفات المناسبة ليه . وفي النهاية الكمال لله وحده . زي مايقولو كل زين فيه لوووله .

ويشار “أحمد الزوردي” أنه يريدها يتيمة ماعندهاش أب ولا أم ولا أخوة ولا حتى عيلة ولا قبيلة. ذكية وخلوقة وما تتكلمش واجد، تعرف تطبخ، مش سمينة ولا طويلة. أكيد تكون جميلة دائما متفائلة وشعرها طويل لعند رجليها، حسب وصفه .

والكثير من الرجل في الاستطلاع يذهبون إلى عدم سألهم مثل هذا السؤال. “أغلب الرجال لا يحبون الحديث عن تفاصيل الموضوعات ويكتفوا بإعطاء الخطوط العريضة فقط!

البشاشة و الابتسام: الابتسامة في حد ذاتها هي جواز مرورك لقلوب الآخرين، فما بالك بشريك حياتك؟ احرصي علي ألا تفارق البسمة وجهك مهما حدث.

الرد بـ “نعم” : بالطبع ليس في كل الأوقات عليكِ أن تجيبي بـ”نعم” ولكن الحقيقة أن أغلب الرجال يرغبون في سماع هذه العبارة كرد أول علي أي طلب أو سؤال! ثم تناقشي فيما بعد حول الموضوع، لذا كوني ذكية وأجيبي بهذه الجملة في البداية حيث يشعر زوجك بالرضا ثم تناقشي معه بعد ذلك وحاولي الوصول لما ترغبيه بطريقة أنثوية ناعمة.

عدم العبث بأشيائه الخاصة : من أوراق وملفات وما يتعلق بالعمل، رتبيها له دون أن ترمي شيئاً منها في القمامة بغير أن تسأليه.