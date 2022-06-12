سائق سيارة إسعاف ليبي : منعت سياراتنا من الدخول إلى مصر بدون سبب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال احميدة بوربيدة المنفي سائق سيارة إسعاف بمدينة طبرق لأخبار ليبيا 24 أن

سياراتنا منعت من الدخول الى مصر منذ عام 2015 بدون أي أسباب تذكر.

واوضح أنه بعد فبراير 2011 كانت الأمور سلسة وندخل بدون اي عراقيل في نقل المرضى والجرحى.

ولكن تفاجانا بمنع الجانب المصري من دخول سيارات الإسعاف الليبية بدون ذكر اسباب المنع .

وتابع ” أصبح دورنا في توصيل المريض الليبي إلى الحدود المصرية وتسليمه إلى سيارة إسعاف حكومية مصرية غير مجهزة وبمقابل مالي” .

واوضح أن المريض يتنقل من سيارة إسعاف إلى أخرى من السلوم إلى مطروح ومنها إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة في رحلة إسعاف متعبة.

وأكد وفاة 6 مرضى بينهم مولود جديد بسبب نفاذ الأكسجين الموجود معنا بسبب انتظار وصول سيارة الإسعاف المصرية.

وأكد أن المولود كان عمره 5 أيام بسبب عدم وجود حضانة في سيارة الإسعاف المصرية.

وتابع “نأمل من الجانب المصري النظر في حالات المرضى من الجانب الإنساني فنحن لانتوقع هذه المعاملة”.

فيحين قال” كنا نخضع للتفتيش من قبل الجيش المصري والجمارك المصرية بالتفتيش الالي واليدوي وندفع الرسوم المقررة رغم كثرتها”.

وطالب بوربيده مجلس النواب والقوات المسلحة والخارجية ووزارة الصحة التدخل العاجل.

وذلك حل كل المشاكل والعراقيل التي تواجه دخول سيارات الإسعاف الليبية إلى مصر عبر منفذ السلوم البري.