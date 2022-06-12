الدبيبة يُمنح وسام الغزال الفضي بمؤتمر الكشافة في جودايم

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شارك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، مساء السبت بمنطقة جودايم ، في فعاليات المؤتمر الثامن عشر للحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا رفقة عدد من الوزراء في الحكومة.

وكان في استقباله وزير الشباب ، والوكلاء ، ومديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة.

وتفقد الدبيبة أعمال الصيانة والتطوير للمرافق الكشفية داخل الغابة.

في حين أستمع لخطة الوزارة في هذا المجال.

وخلال اللقاء القيت عدد من الكلمات بالمناسبة.

أكدت جميعها على عودة الحياة للكشافة والمرشدات في ظل حكومة الوحدة الوطنية .

وفي كلمته أكد الدبيبة على دور الحركة في تطوير الشباب والرفع من كفاءتهم .

في حين تم منح الدبيبة وسام الغزال الفضي تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الحركة الكشفية.

وفي سياق أخر اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت أطرافًا لم يسمها بأنها تحاول الرجوع إلى الحرب.

في حين يأتي ذلك لتمكين مجموعة بعينها من استلام السلطة.بحسب تعبيره.

في حين قال الدبيبة في حفل تكريم أساتذة الشرف وختام اليوم الوطني لتقنية المعلومات بقاعة كلية الآداب في جامعة مصراتة.

قال إن ما يحدث الآن محاولة من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة.

وذلك لتمكين بعض الشخصيات لبسط نفوذها بالقوة في العاصمة.

في حين أضاف: ”لن نسمح بتسليم طرابلس إلا من خلال انتخابات يصوت عليها الشعب“.

ونوه على عمله على استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار.

في حين أكد أن بعض الأطراف تسعى إلى تأجيج الوضع.