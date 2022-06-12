الحرس البلدي بنغازي يطلق حملة للقضاء على الكلاب السائبة

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أكد المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي بنغازي. أن وحدة الكلاب السائبة التابعة للجهاز أطلقت فجر اليوم الأحد حملة للقضاء على الكلاب الضالة.

وأوضح المركز الإعلامي. أن الحملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل المدينة وشرطة المرافق وشركات النظافة وحماية البيئة.

وذكر المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي. أن الحملة أسفرت عن القضاء على عدد كبير من الكلاب الضالة.

وقال رئيس الحملة نائب ضابط عبدربه الفايدي. :”إن مكافحة الكلاب السائبة، تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتجنبا لنقل الفيروسات والأوبئة”.

وشدد الفايدي. على ضرورة التخلص الآمن منها بعد القضاء عليها ونقلها إلى مكب قنفودة بالتنسيق مع بلدية بنغازي.

وكان مستشفى الجلاء استقبل في مارس من العام الجاري. طفلين تعرضا لهجوم كلاب مسعورة في مكان إقامتهم بمصيف الجوهرة في المدينة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي إن الطفلين رواد وركان محمد الفارسي، وصلا للمستشفى في حالة حرجة جداً، بعد تعرضهم للعض والنهش في أنحاء متفرقة من الجسم، من مجموعة كلاب مسعورة.

يذكر أن هذة الواقعة ليست الأولى من نوعها في بنغازي، حيث هاجمت الكلاب المسعورة أطفالاً في المدينة، مما اضطرهم عمل عمليات جراحية وتجميلية نتيجة عض والنهش الكلاب.