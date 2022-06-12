استطلاع| “غنيوة” السبب.. ردود أفعال غاضبة حول فكرة عدم طرح الأحمال في أبوسليم والبلديات المتعاونة مع شركة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

في الأيام الماضية قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أنه لن يتم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال.

حيث عقد العبدلي، اجتماعا مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي. وخُصِّص الاجتماع لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية.

وأهاب العبدلي حينها بكافة البلديات أن تحذو حذو بلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.

ويأتي اجتماع العبدلي وعميد بلدية أبوسليم بناء على الاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الحكم المحلي.. ولفتت الشركة أنه وحسب الاتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط.

وأكد العبدلي خلال الاجتماع على عدم طرح أحمال للبلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة.. وأهابت إدارة الشركة العامة للكهرباء بكافة البلديات “للحذو ببلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل هذا الهدر في الطاقة المكلفة”.

عودة انقطاع الكهرباء

وتشهد المدن الليبية منذ بداية الصيف انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.. الأمر الذي جعل العديد من المدن والأحياء المتفرقة في ليبيا تعيش في ظلام دامس.. حيث تراوحت ساعات طرح الأحمال بين الثلاث والخمس ساعات في أزمنة متفاوتة.. ما يوحي بتوزيع طرح الأحمال المعمول به طيلة السنوات الماضية.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي.. حول إذا ما كانت الشركة تستطيع عدم طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون معها وتعمل على تقليل هدر الطاقة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، قال أنه لن يتم طرح الأحمال في البلديات المتعاونة مع الشركة في حال تقيدها بتقليل هدر الطاقة.. برأيك هل تنجح البلديات في التقليل من هدر الطاقة؟”.

ردود غاضبة

ردود الأفعال كانت أغلبها غاضبة.. حيث تقول المشاركة، Fadia Alarfy: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. بلاد نفطية وغازها يُصدر للخارج وتقول لنا قللوا من هدر الطاقة”.

وجاء رأي المشاركة، Good Catl، ورأي المشارك، مصطفى باكير متطابقا حيث توقعوا فشل الشركة في ذلك.

وقال المشارك، Gamal Ali Albouisse موجها حديثه عن مدير عام شركة الكهرباء: “هو غير ناجح في موقعه كيف تتوقع منه ينجح في أفكاره.. همه الوحيد هو البزنس ولا يعرف شيئا إلا طرح الأحمال”. على حد تعبيره.

ودعا ذات المشارك رئيس الشركة العامة للكهرباء بتقديم استقالته وترك مكانه لمن هو أفضل مذكرا إياه بالأمانة التي في عنقه قائلا: “أمانة البلاد وأمان كبار السن والمرضى والأطفال.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل”.

وأيضا كان رأي المشاركين، سامي اوحيده الترهوني، وعقيلة سعد امطاوع العوامي، متوافقين حيث توقعا فشل الشركة في ذلك.

أما المشارك، عبدالرزاق عبدالصمد، قال في ساخطا: “أقسم بالله العلي العظيم معاملة اليهود مع فلسطين.. أهون وأرقى وأنعم من معاملة أوباش ليبيا لشعبها حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم طاغي ماسك منصب” على حد تعبيره.

غنيوة هو السبب

في حين رأى المشارك، Oen Shlakah، أن عبدالغني الككلي “غنيوة” هو من يضغط على رئيس شركة الكهرباء نحو عدم طرح الأحمال عن أبوسليم.. لافتا أن العبدلي في خطته هذه ما هي إلا إيجاد تبرير لعدم قطع الكهرباء عن منطقة أبوسليم التي يقطنها “غنيوة”.

في حين قال المشارك، نوري النوري: “يا مدير الشركة أفضل طريقة لترشيد استهلاك الطاقة هو فرض تعرفة استهلاك دون دعم على التجار والمصانع والورش”.

أما المشارك،Abd Albari Balban، وجه كلامه لرئيس الشركة قائلا: “أبوسليم وغنيوة.. أنت اخترعت هذا الموضوع خوفا من غنيوة بابلو أسكوبار ليبيا”. على تعبيره.

دعوة إلى الاستقالة

أما المشاركين، عبدالسلام البركي، و Ahmed Ali Alessawi، فجأ توقعهما متطابقا حيث توقعا فشل الشركة في عدم طرح الأعمال عن البلديات التي توفر في هدر الطاقة.

بينما المشارك، Sea Bird، قال: “هي الشركة ملك مقدس لعائلته كي يساوم عليها البلديات.. سارق و مرتشي وبعد فترة يترك المنصب ويعيش في أوروبا متمتع بفلوس الليبيين لأحفاد أحفاده”. وفق قوله.

ووجه المشارك، Abo Odai حديثه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا: “إذا كنت رجل وطني وتحب ليبيا تغادر منصبك.. دولة نفطية غنية وأنتم لا تزالون تتحدثوا عن طرح الأحمال.. أنظروا لتونس ومصر”.