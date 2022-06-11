ويليامز: المنفي أبلغني بالتحقيق بشأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس

11 يونيو، 2022 11:30 م
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أخبار ليبيا 24

قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أبلغها بالتحقيق الذي فتح بشأن الاشتباكات لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر.

وقال ويليامز، إنها أجرت مكالمة هاتفية اليوم مع المنفي، بخصوص أعمال العنف غير المقبولة. التي اندلعت ليلة أمس في طرابلس، مشيرة إلى أن المنفي أبلغها بالتحقيق الذي فتح بشأن الاشتباكات. لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت ويليامز، أنها قدمت إحاطة للمنفي بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تنطلق غدًا في القاهرة حتى 19 يونيو لإعداد الإطار الدستوري اللازم للأخذ بالبلاد نحو انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت إن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري.

وأضافت، أنهما اتفقا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيًا.

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11 يونيو، 2022 11:30 م
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