“ميكروسوفت” تعلن تحديث “ويندوز 11”.. ومزايا متعددة لذوي الاحتياجات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ميزات طال انتظارها من مستخدمى الحواسب التي تعمل بنظام Windows 11،

حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة Windows 11.

وكشفت مايكروسوفت أن التحديث 22H2 لأنظمة Windows 11 بات متاحا لمستخدمي خدمات “ويندوز إنسايدر للأعمال” والمستفيدين من خدمات Windows Server Update و Azure Marketplace.

ومن أهم تلك المميزات التي حملها التحديث، هي ميزات التحكم الصوتي الجديدة، والتي طوّرت لتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع الحواسب عبر الأوامر الصوتية.

*الأوامر الصوتية

وأصبحت تتيح لهم تحويل الأصوات إلى رسائل مكتوبة،

وتشغيل التطبيقات أو البحث في المتصفحات عبر الأوامر الصوتية. كما ظهرت مع هذا التحديث ميزة ترجمة المحتويات الصوتية.

ويشمل التحديث أيضا إمكانية استخدام الصور من مجموعة Spotlight كخلفية لسطح المكتب.

فبعد تفعيل هذا الخيار في قائمة “التخصيص” سيظهر لهم اختصار على سطح المكتب يسهل آلية تغيير صور خلفية الشاشة أو عرض وتقييم الصور.

ويقوم التحديث في Windows 11 22H2 ، ببعض التغييرات على شريط “مدير المهام” في واجهة “سطح المكتب”.

حيث أصبح هذا الشريط أكثر حداثة، وتم الحصول على آليات جديدة تساعد المستخدم في التخلص من الإشعارات المزعجة.

وآليات أخرى تسمح بتوزيع الاختصارات على الجهتين اليمنى واليسرى من الشريط.