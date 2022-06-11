بسبب الاشتباكات.. تنويه من مديرية أمن طرابلس للمواطنين

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نوهت مديرية أمن طرابلس على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه على المواطنين في مدينة طرابلس ممن تعرض إلى أي أضرار نتيجة إشتباكات يوم أمس الجمعة التوجه للمديرية.

وقالت المديرية أن الأضرار سوى أن كانت في الارواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

واكدت على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس وإثبات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل قال مصدر بمركز طرابلس الطبي إن المركز لم يستقبل أي حالات نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليل الجمعة.

وأوضح المصدر في تصريح لاخبار ليبيا 24، فجر السبت، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة أعلنوا حالة الطوارئ.

وذلك تحسباً لإي طارئ، بسبب الوضع الحالي.

مشيراً إلى أن المستشفى لم يسجل ضحايا في صفوف المدنيين “قتلى – جرحى”، ولا حتى مسلحين.

يذكر أن العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة في ساعات متأخرة من ليل الجمعة – السبت.

وذلك بين كتيبة النواصي وجهاز دعم الإستقرار، قبل أن يتدخل اللواء 444 ويفض النزاع.

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت كلا من المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري.

بشأن حادث تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة في منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

بشأن حادث تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة في منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وطالب المشري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر نتائج التحقيق للرأي العام.