عون : خسائر الإغلاق وصلت إلى مليون و 100 ألف برميل يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال وزير النفط والغاز محمد عون، إن أغلب الحقول النفطية مغلقة باستثناء الحمادة ومجمع مليتة. وحقل الوفاء لإنتاج المكثفات الغازية يواصل عمليات التصدير بين حين وآخر، وأن خسائر الإغلاق تصل إلى مليون و 100 ألف برميل يوميا.

وأردف عون في تصريحات، نقلتها فواصل، أن الأهالي والأعيان يؤكدون للجنة المكلفة من الوزارة. أن الإغلاق ليس بيدهم، ويبدو أن تعليمات الإغلاق، صادرة عن جهة رسمية وهي حرس المنشآت النفطية بمناطق الإغلاق.

وشدد وزير النفط، إنه سُمح بدخول ناقلتين لمينائي السدرة والبريقة للتخفيف من المكثفات الغازية بما يسمح بإنتاج الكهرباء للمنطقة الغربية.

يذكر أن إغلاق النفط، منذ أسابيع قد تسبب في خسائر كبيرة، وسط أزمة حادة لم تحل حتى الآن. رغم ارتفاع الأسعار عالميا وسط الفوضى الضاربة في البلاد.