مركز طرابلس الطبي: لم نستقبل أي حالات نتيجة الاشتباكات المسلحة

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قال مصدر بمركز طرابلس الطبي إن المركز لم يستقبل أي حالات نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليل الجمعة.

وأوضح المصدر في تصريح لاخبار ليبيا 24، فجر السبت، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة أعلنوا حالة الطوارئ.

وذلك تحسباً لإي طارئ، بسبب الوضع الحالي.

مشيراً إلى أن المستشفى لم يسجل ضحايا في صفوف المدنيين “قتلى – جرحى”، ولا حتى مسلحين.

يذكر أن العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة في ساعات متأخرة من ليل الجمعة – السبت.

وذلك بين كتيبة النواصي وجهاز دعم الإستقرار، قبل أن يتدخل اللواء 444 ويفض النزاع.

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت كلا من المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري.

بشأن حادث تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة في منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وطالب المشري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر نتائج التحقيق للرأي العام.

ومعاقبة المتورطين وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين».

ووصف المشري هذه الإشتباكات التي مكتظّة بالعائلات بأنها استِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة».

وفي وقت متأخر الجمعة، قال شهود عيان إن مواجهات وقعت بين عناصر تابعة لكتيبة «النواصي»، وأخرى تتبع عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة».

وانتابت حالة من الذعر سكان المنطقة، وأيضا العائلات، الذين خرجوا للتنزه في الجزيرة.

وسط انقطاع التيار الكهربائي، فيما انتشرت البوابات الأمنية بمداخل العاصمة.

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأصوات الرماية بالأسلحة الآلية.