أمارس التأمل لمدة 20 دقيقة .. صلاح : لقد كانت ليلة حارس الريال

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قال النجم الدولي المصري محمد صلاح إنه يمارس التأمل يوميا لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة، لمساعدته على التركيز في الملعب.

وأضاف صلاح في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الرائدة في مجال كرة القدم “خصصت غرفتين في منزلنا لآلات اللياقة البدنية المختلفة. كما أنه بمقدوري الخضوع للعلاج بالتبريد في المنزل، وهناك غرفة للضغط العالي. أسعى باستمرار لتحسين حالتي البدنية. زوجتي تقول إنني أقضي وقتا أطول مع أجهزتي أكثر من وقتي معها”.

نجم نادي ليفربول الانكليزي أكد رغبته العارمة في الفوز بالكرة الذهبية، ليصبح أول إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الليبيري جورج ويا.

وقال محمد صلاح: “صدمت بترتيبي في عام 2021 (السابع)، وبالنسبة لهذا العام في الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. تحتسب ضدي حتى لو لعبت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور، دعونا ننتظر التصويت. وإذا لم أفز بالكرة الذهبية عام 2022 فسأفعل كل ما بوسعي لأكون اللاعب التالي الذي يفوز بذلك اللقب”.

صلاح شدد على أن ليفربول كان يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا، قائلا: “استحقينا الفوز أمام ريال مدريد. و أتيحت لنا العديد من الفرص. أتيحت لي فرصتان أو ثلاث، لكن تيبو كورتوا (حارس الريال) تصدى لهجماتنا بشكل لا يصدق. لقد كانت ليلته”.