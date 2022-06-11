النشطاء يستنكرون .. سيارة تتبع رتل الدبيبة تتعمد صدم سيارة مدنية في مصراتة

11 يونيو، 2022 6:01 م
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صورة للحادث
صورة للحادث

أخبار ليبيا 24 – خبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام سيارة تتبع رتل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بصدم سيارة مدنية.

وأظهر الفيديو تعمد إحدى سيارات رتل الدبيبة في مدينة مصراتة صدم سيارة مدنية. دون سبب واضح.

وأعرب رواد صفحات التواصل عن أسفهم واستيائهم من هذا التصرف، مستهجنين أن تكون الحكومة التي يفترض أن تكون حامية للشعب وممتلكاته هي من تهاجم الليبيين وممتلكاتهم.

وأجرى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، صباح اليوم السبت. جولة تفقدية لمركز رعاية وحماية المدنيين بمصراتة؛ وذلك للوقوف على احتياجات المركز والإطلاع على أوضاعه.

يأتي ذلك عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وافزعت المواطنين .. خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع مما جعل العاصمة على صفيح ساخن.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، اطلع الدبيبة خلال الجولة على أقسام المركز، وسير العمل بها.. واستمع إلى شروح وافية من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام.

11 يونيو، 2022 6:01 م
15

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