سفير الاتحاد الأوروبي: اشتباكات طرابلس صادمة ومخزية

أخبار ليبيا 24

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل الاشتباكات التي اندلعت في منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس الجمعة بأنها “صادمة ومخزية” في أول تعليق أوروبي.

وفي تغريدة له بـ تويتر قال ساباديل: “جرى إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون.. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس رجال مسلحين”.

وجاء تصريحات ساباديل عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وأفزعت المواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع.

وفي وقت سابق، أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.. أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر أمس الجمعة.. وأنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وقالت البعثة في بيانها إن “هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي”.. مناشدة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة.