جهاز النهر يؤكد وصول المياه إلى مناطق سلوق وقمينس والمقرون وجردينة

أخبار ليبيا 24

أكد جهاز النهر الصناعي، اليوم السبت، وصول مياه النهر إلى مناطق سلوق وقمينس والمقرون وجردينة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للمحطة رقم 149 الواقعة على المسار الغربي لخزان سلوق.

وأكد الجهاز، على أن أعمال التعبئة للخط تمت بالفعل.

ونقل جهاز النهر الصناعي، عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنظومة، قوله إن كافة الأعمال تمت. وفق جدول الصيانة المقرر وأن المياه وصلت لتلك المناطق بعد طول انتظار.

وأضاف مدير إدارة التشغيل، أنه لولا تضافر جهود كافة العاملين لما تمكنا من تحقيق الهدف المنشود.

ووجه كل الشكر والتقدير إلى شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء التي واصلت الليل بالنهار من أجل استكمال الأعمال. وفق جداول العمل المعتمدة.

كما وجه مدير إدارة التشغيل، كذلك الشكر لجهاز استثمار مياه النهر لتعاونهم في تغذية مدينة بنغازي بالمياه عبر خزان عمر المختار الكبير (خزان ماسكلو) خلال أعمال الصيانة.