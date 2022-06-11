جدري القرود ينتشر عبر الهواء.. ولكن بشرط وحيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض CDC، أن جدري القرود يمكنه الانتشار عن طريق الهواء،

ولكن فقط بالاتصال المستدام وجهاً لوجه مع مصاب.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، رئيسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مؤتمر إعلامي،

إن جدري القرود ينتقل من خلال الاتصال الجسدي مع المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض ومن خلال لمس ملابسهم وأغطية أسرّتهم.

*مؤتمر طبي

وبحسب صحيفة”ديلي ميل” البريطانية، كشفت والينسكي أن جدري القرود لا يمكن أن ينتشر

إلا عن طريق الهواء أثناء الاتصال وجهاً لوجه لفترة طويلة ومستمرة.

كما شددت خلال المؤتمر على أن الفيروس ينتقل عبر الهواء فقط عبر قطرات كبيرة تطرد من المصابين وتسقط بسرعة على الأرض.

وقالت والينسكي: ” قد ينتشر المرض عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي عندما يتواصل الناس وجهاً لوجه”.

وتابعت ” جميع الحالات كانت مرتبطة بالاتصال المباشر مع المرضى أو بمواد لامستهم إما من خلال الاتصال الوثيق أو من خلال ملاءات الأسرة وما إلى ذلك”.

وأضافت: ” المرض لا ينتشر من خلال المحادثات العابرة، أو مرور الآخرين في محل بقالة،

أو لمس أشياء مثل مقابض الأبواب، فكل الحالات حتى الآن مرتبطة بالاتصال المباشر”.

وعند سؤال والينسكي عن ما إذا كانت أقنعة الوجه أو الكمامات ضرورية لتجنب الإصابة بالفيروس المسبب للطفح الجلدي.

*الاتصال الجنسي

أوضحت أن الفيروس المسبب لجدري القرود لن “يبقى طويلا في الهواء” مثل كوفيد19.

وخلال المؤتمر دعا مسؤولو الصحة الأمريكيين، المصابين بأي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي،

بما في ذلك الزهري والسيلان والكلاميديا ، لإجراء اختبار لجدري القرود.

كما حذروا من أن العديد من المرضى يعانون من طفح جلدي وتقرحات على الأعضاء التناسلية تشبه الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

حيث تم تسجيل العديد من حالات العدوى المشتركة بجدري القرود وهو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إرشادات للأشخاص لارتداء أقنعة الوجه في البلاد التي تعاني من تفشي المرض.

وأشارت تقارير طبية إلى أن الأشخاص المصابين بجدري القرود يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

خلال أول 21 يوما من الإصابة بالفيروس،

يليها ظهور طفح جلدي يظهر على الوجه قبل أن ينتشر إلى باقي الجسم.

ولكن نادرا ما يتم ملاحظة ذلك في حالة التفشي الحالي،

حيث يرى المرضى بدلاً من ذلك ظهور طفح جلدي على مناطق الأعضاء التناسلية

قبل معاناتهم من أي أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.