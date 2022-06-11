المرض يمنع “جاستن بيبر” من الابتسامة إصيب بشلل في الوجه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مغني البوب الكندي جاستن بيبر، إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل،

ما دفعه إلى إلغاء بعض حفلاته المقبلة.

وكشف بيبر في فيديو على أنستجرام عن أنه أصيب بما يسمى “متلازمة رامزي هانت”،

والتي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه.

وأكد بيبر أن عينه اليمنى لم تكن ترمش، وأنه أصبح غير قادرا على الابتسامة على الجانب الذي أصيب بالشلل من وجهه.

وأوضح بيبر البالغ من العمر 28 عاما، أنه لن يستطيع تقديم حفلاته في الأيام المقبلة،

ويحرص على ممارسة تمارين الوجه لسرعة التعافي.

الجدير بالذكر أن جاستن بيبر ولد عام 1994 في أونتايو بكندا، وفاز بالمركز الثاني في مسابقة مواهب في سن الـ12.

وكانت أولى خطواته في سلم الشهرة، عندما نشرت والدته عدة مقاطع لغنائه عبر موقع يوتيوب،

ولفت انتباه المغني آشر، الذي تبناه فنيا ودربه حتى اكتسب شهرة عالمية.

*الألبوم الأول

ونجح جاستن بيبر، خلال فترة المراهقة، أن يصبح أول مغن تدخل 4 من أغنياته قائمة أفضل 40 أغنية أمريكية،

قبل طرح ألبومه الأول، My World.

والذي بيع منه 137 ألف نسخة في أسبوع واحد، وتحول إلى ألبوم بلاتينيوم بعد 3 أشهر فقط من طرحه.

وبني جاستن قاعدة معجبين ضخمة من خلال نشره لمقاطع فيديو عبر يوتيوب كي تشاهده عائلته،

لكن هذه الخطوة كانت السبب في تعريف الجمهور به.

*معجبون جاستن بيبر

وينضم لبيبر قرابة 300 ألف معجب أسبوعيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يذكر أن جاستن بيبر فاز بـ160 جائزة موسيقية حتى الآن منها جائزة جرامي.