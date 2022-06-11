بشأن اشتباكات طرابلس.. وليامز: طفح الكيل.. كفى يعني كفى!

أخبار ليبيا 24

علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين مما أثار الرعب والهلع بين مواطني العاصمة طرابلس.

وأرفقت وليامز تغريدة لها عبر توتر ببيان صادر عن البعثة الأممية بشأن اشتباكات طرابلس.. قالت فيها: “طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت”.

وجاء تعليق وليامز عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وأفزعت المواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع.

وفي وقت سابق، أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.. أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر أمس الجمعة.. وأنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وقالت البعثة في بيانها إن “هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي”.. مناشدة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة.