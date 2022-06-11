باشاغا: لايمكن المقارنة بين سلطة منتخبة وعُصبة خارجة عن القانون

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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي وعُصبة خارجة عن القانون في إشارة لحكومة الدبيبة.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه على “تويتر” :”لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي”.

وأضاف أن الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات.

وقال رئيس الحكومة :”سوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

ورحب باشاغا بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي. مثنيًا على حرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا.