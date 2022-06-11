باشاغا: حكومتي نتاج اتفاق بين مجلسي النواب والدولة وأدعو للتمسك بالسلمية

11 يونيو، 2022 7:54 م
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حكومة باشاغا
حكومة باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أشاد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي. وحرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا.

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن حكومته نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة. وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات،  وإنه سوف يستمر في دعم هذا التوافق. والتمسك بالحلول السياسية السلمية.

ودعا رئيس الحكومة المرتقبة، كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وتابع رئيس الحكومة، إنه لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي، من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة. وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي.

11 يونيو، 2022 7:54 م
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