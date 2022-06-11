المنقوش: هناك أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي- ليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إن ليبيا تواجه اليوم أزمة سياسية وهناك الكثير من التحديات. ولكن يوجد أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي- ليبي، وحوار شامل بين جميع الأطراف، يوصل الليبيين إلي الانتخابات، خاصة بآن جهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الأممية. ستيفاني وليامز، من أجل الوصول للقاعدة الدستورية قاربت على الانتهاء.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش، الرئيس المالطي، جورج افيلا، ووزير الخارجية، آيان بورج.

وأردفت المنقوش، وفق بيان رسمي نشرته الخارجية الليبية، أن مالطا صديقة وجارة لليبيا، لها دور إيجابي في دعم السلام. حيث تجمعنا علاقات شراكة وثيقة إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالطا. وأن هذه العلاقات التي تربطنا مبنية على الود والاحترام المتبادل.

وتناول اللقاء، آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى عدة مجالات مختلفة. خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والإنساني ومنه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت قد شهدت مدينة طرابلس أمس، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بمليشيا النواصي. وأخرى تتبع الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، حيث جرى تبادل لإطلاق النار وسادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة إثر انقطاع الكهرباء.