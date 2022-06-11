المنفي يشدد على المحافظة على الاستقرار في ليبيا وصولا للانتخابات

أخبارليبيا24

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا. وصولا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد المنفي خلال لقائه المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. والسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو على استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم المبعوث الإيطالي للمنفي ، إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.

وأشاد أورلاندو بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين.

وأكد حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.‏