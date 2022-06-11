المنفي يجري اتصالين مع وليامز ونورلاند لبحث الأوضاع الأمنية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين، مع كل من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند.

وتركّز الاتصالين، بحسب مكتب المنفي، حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب، إن وليامز أطلعت المنفي على جهود انعقاد اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وأضاف، كما تم خلال الاتصال، مناقشة الأوضاع الأمنية الأخيرة في العاصمة، والتأكيد على التزام الجميع. بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لإن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وذكر المكتب، أن المنفي بحث مع السفير الأمريكي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا. واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.

وقال: “تم التأكيد على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية. لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد”.

وأضاف، أن المنفي ونورلاند استعراضا الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في العاصمة، والتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.