المشري: نطالب الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري في اشتباكات طرابلس

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طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت في منشوره عبر صفحته على الفيسبوك كلا من المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري بشأن حادث تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة في منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

ووأكد على ضرورة نشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين.

وتابع ” وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين”.

ووصف المشري هذه الإشتباكات التي جرت وسط أماكن مكتظّة بالعائلات بأنها استِهتار بأرواح المواطنين من قبل مسلحين غير منضبطين.

وفي سياق متصل قال مصدر بمركز طرابلس الطبي إن المركز لم يستقبل أي حالات نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليل الجمعة.

وأوضح المصدر في تصريح لاخبار ليبيا 24، فجر السبت، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة أعلنوا حالة الطوارئ.

وذلك تحسباً لإي طارئ، بسبب الوضع الحالي.

مشيراً إلى أن المستشفى لم يسجل ضحايا في صفوف المدنيين “قتلى – جرحى”، ولا حتى مسلحين.

يذكر أن العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة في ساعات متأخرة من ليل الجمعة – السبت.

وذلك بين كتيبة النواصي وجهاز دعم الإستقرار، قبل أن يتدخل اللواء 444 ويفض النزاع.

وفي وقت متأخر الجمعة، قال شهود عيان إن مواجهات وقعت بين عناصر تابعة لكتيبة «النواصي»، وأخرى تتبع عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة».

وانتابت حالة من الذعر سكان المنطقة، وأيضا العائلات، الذين خرجوا للتنزه في الجزيرة.

وسط انقطاع التيار الكهربائي، فيما انتشرت البوابات الأمنية بمداخل العاصمة.

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأصوات الرماية بالأسلحة الآلية.