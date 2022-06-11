المركزي الروسي: تأثير العقوبات الغربية على روسيا أقل حدة مما كنا نخشى

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قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن تأثير العقوبات الغربية على روسيا أقل حدة مما كنا نخشى.

وأضافت نابيولينا، أنه من المستحيل استخلاص استنتاجات بشأن تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد البلاد في هذه المرحلة.

وأشارت محافظ المركزي إلى أنه حتى الآن كان تأثير العقوبات أقل حدة مما كنا نخشى، ما يوضح قدرة الشركات على التكيف.. موضحة أنه من السابق لأوانه القول إن التأثير الكامل للعقوبات قد ظهر.”

وأعلنت عن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الحرب، مضيفة “الوضع غير مؤكد ويتطور، ووضع إعادة هيكلة اقتصادنا وقدرته على إعادة بناء نفسه كلها أيضا عملية مستمرة”.

وأوضحت نابيولينا أن موسكو تستعد لاحتمال التقدم بطعن قانوني على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المؤسسة المركزية لإيداع الأوراق المالية في روسيا، وإجراءات تجميد تسوية معاملات الروبل التي قام بها نظراؤها في الاتحاد الأوروبي.