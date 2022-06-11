في 6 خطوات.. كيف تحمي نفسك من رائحة العرق في الصيف للتغلب على المواقف المحرجة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الكثير منا لمواقف محرجة بسبب ظهور العرق،

لذلك يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق التى تساعد فى القضاء على الرائحة، لكى لا يتسبب فى إحراج صاحبه.

موقع “webmd” رصد 6 خطوات للتغلب على الرائحة المزعجة.

*الاستحمام:

الاستحمام مرة واحدة على الأقل كل يوم ضرورى للتخلص من الرائحة والتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.

*الصابون المضاد للبكتيريا:

اختيار قطع صابون مضادة للبكتيريا يساعد فى التخلص من الروائح الكريهة، لذلك قوم بالبحث عن كلمة مضاد للبكتيريا عند اختيار نوعية الصابون.

*التجفيف الجيد:

بعد الانتهاء من الاستحمام لابد أن تكون حريصا على استخدام المنشفة،

ويفضل أن تكون من الأنواع المناسبة لطبيعة البشرة والتي تحتوي على الأقمشة القطنية، لكي لا تتسبب في وجود بكتيريا.

*مزيل التعرق:

بعد التأكد أن الجسم في حالة جيدة من النظافة يفضل أن تقوم باستخدام مضادات التعرق المناسبة لطبيعة بشرتك،

ويفضل أن تقوم باستخدامها مرتين صباحًا ومساءً على بشرة خالية من الأوساخ.

*الملابس القطنية:

لابد أن تقوم بغسل ملابسك بشكل دائم والحفاظ على ارتداء الملابس التي تحتوي على أقطان فهي مضادة للبكتيريا،

ويفضل أن تقوم بغسل الملابس فور الرجوع للمنزل.

*تغيير الجوارب:

كون حريصا على تغيير الجوارب يوما للتخلص من البكتيريا بشكل تام،

وحال إذا كانت القدم يصدر منها روائح كريهة يفضل أن تقوم بوضع مضاد مزيل للتعرق أو مزيل لرائحة القدم.

ورائحة العرق من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون خصيصاً في فصل الصيف،

و الأوقات ذات درجات الحرارة العالية جداً، و عند الإجهاد و بذل الكثير من الطاقة.

تنتج رائحة العرق الكريهة من تداخل البكتيريا و الجراثيم و اختلاطها بافرازات الغدد العرقية.